Землетрясение в Италии: число жертв стихии возросло до шести человек

По данным местных властей, повреждения получили здания в нескольких населенных пунктах, пишет Медуза со ссылкой на MSN News.

Отмечается, что под завалами могут оставаться заблокированными люди. Так, о значительных разрушениях и четырех погибших сообщила мэрия города Аккумоли. Тела еще двоих погибших обнаружены в деревне Пескара-дель-Тронто.

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Эпицентр землетрясения, сообщила Геологическая служба США, находился недалеко от города Норча в провинции Умбрия. Магнитуду землетрясения американские сейсмологи оценили в 6,2. Землетрясение сопровождалось афтершоком магнитудой 5,5.

Как сообщал УНИАН, подземный толчок магнитудой 6,1 балла был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центральной Италии.

Ранее сообщалось о двух погибших.