Мэр итальянского Аматриче заявил о разрушении землетрясением "половины города"

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил государственному телеканалу RAI, что "половина города разрушена", а "люди находятся под завалами".

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"Дороги в город и из него отрезаны. Половина города исчезла. Люди находятся под обломками... Из-за оползня, вероятно, разрушился мост", — передает его слова BBC.

Агентство по защите гражданского населения Италии заявило, что землетрясение было очень сильным, пишет Reuters. Представитель пожарной службы Лука Кари заявил, что есть информация о жертвах в зоне землетрясения.

По предварительным данным, наиболее пострадали населенные пункты Аккумоли, Аматриче, Поста и Аркуат-дель-Тронто, сообщил Кари агентству Reuters. Он отметил, что для оценки ущерба в эти города будут направлены вертолеты.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в центральной части италии произошло землетрясение магнитудой 6,1 бала с последующим повторным толчком в 5,5 балов.