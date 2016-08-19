Хакеры атаковали компьютеры предвыборного штаба Трампа - Reuters

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Так, по меньшей мере один аккаунт представителя предвыборной кампании Трампа был заражен вирусом в 2015 году и рассылал зараженные электронные письма его коллегам, рассказали агентству источники в штабе Трампа и сфере безопасности. Reuters отмечает, что пока неясно, получили ли хакеры доступ к самим компьютерам.

Для борьбы с хакерами штаб Трампа нанял фирму CrowdStrike, которая также помогает Национальному демократическому комитету, ранее заявившему, что он подвергся кибератаке. Еще одна компания была нанята для того, чтобы проверить программы, которые штабы Трамп и Клинтон используют для отправки электронных писем.

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Два источника заявили Reuters, что инструменты и способ взлома компьютеров республиканцев напоминают методы кибератаки на Демократическую партию. Это привело представителей американских властей «к предварительному заключению о том, что российские военные и гражданские органы разведки или их посредники сделали своей целью обе политические партии», пишет Reuters.

Четыре источника заявили Reuters о том, что информация о попытках кибератаки против республиканцев появлялась в правительственных документах.

Ранее УНИАН сообщал, что в США начали расследование третьего случая хакерской атаки на серверы Демократической партии. По данным источника, в этот раз хакеры взломали сервера предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон.