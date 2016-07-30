Хакеры атаковали сеть предвыборного штаба Клинтон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источника, в этот раз хакеры взломали сервера предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В штабе клинтон подтвердили факт хакерского взлома.

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Согласно данным проведенной экспертами проверки, хакеры, вероятно, не смогли получить доступ к внутренним системам нацкомитета Демократической партии.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в интервью NBC президент США Барак Обама не исключил, что Россия будет пытаться оказывать влияние на процесс предстоящих выборов нового американского президента. Отвечая на вопрос о кремлевском влиянии на ход выборов президента США, Обама ответил, что "возможно".