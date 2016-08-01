Керри: России следует воздержаться от наступательных операций в Сирии

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает агентство Reuters.

«Очевидно, сейчас крайне важно, чтобы Россия сдерживала и себя, и режим Асада от проведения наступательных операций, так же, как наша обязанность состоит в том, чтобы удержать оппозицию от участия в таких операциях», — сказал глава Госдепа.

Читайте такжеСМИ сообщают о ракетных ударах сил РФ по району падения сбитого вертолета в Сирии

"Сейчас очень важные дни чтобы понять, будут ли Россия и режим Ассада выполнять обязательства по прекращению огня и продолжать мирные переговоры", - отметил Керри.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Джон Керри заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по Сирии может быть полностью разорвано, если заявления Кремля о "гуманитарной операции" в Алеппо окажутся обманом, и там готовится штурм.

Напомним, о поручении президента России начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо стало известно утром 28 июля.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что РФ под видом гуманитарной операции готовит штурм Алеппо. В Кремле их опровергают.