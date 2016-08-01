Керри: России следует воздержаться от наступательных операций в Сирии
Россия не должна вести наступательные операции в Сирии, а также должна удержать от подобных действий правительство президента Сирии Башара Асада.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает агентство Reuters.
«Очевидно, сейчас крайне важно, чтобы Россия сдерживала и себя, и режим Асада от проведения наступательных операций, так же, как наша обязанность состоит в том, чтобы удержать оппозицию от участия в таких операциях», — сказал глава Госдепа.
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"Сейчас очень важные дни чтобы понять, будут ли Россия и режим Ассада выполнять обязательства по прекращению огня и продолжать мирные переговоры", - отметил Керри.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Джон Керри заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по Сирии может быть полностью разорвано, если заявления Кремля о "гуманитарной операции" в Алеппо окажутся обманом, и там готовится штурм.
Напомним, о поручении президента России начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо стало известно утром 28 июля.
Ранее в СМИ высказывались предположения, что РФ под видом гуманитарной операции готовит штурм Алеппо. В Кремле их опровергают.