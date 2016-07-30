Керри о "гуманитарной операции" РФ в Алеппо: если это обман, наше сотрудничество может быть расторгнуто

Об этом государственный секретарь США Джон Керри заявил в пятницу, 29 июля. Его слова со ссылкой на Reuters приводит "Немецкая волна".

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"Есть риск того, что сотрудничество будет расторгнуто, если это (операция РФ, - ред.) окажется обманом", - заявил он. Впрочем, глава Госдепа уточнил, что в случае согласия Белого дома и Кремля могут "открыться новые возможности для кооперации усилий в разрываемой гражданской войной и противостоянием с "Исламским государством" стране. По словам Керри, в течение последних 24 часов он дважды разговаривал с Москвой.

Главный дипломат США также допустил, что в таком случае (штурма, - ред.) сотрудничеству США и России относительно политического урегулирования в Дамаске может быть положен конец.

О поручении президента России начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо стало известно утром 28 июля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российский центр по примирению враждующих откроет несколько коридоров для выхода людей из Алеппо. Тогда говорилось, что три коридора откроют для выхода мирных жителей, которые оказались "в заложниках у террористов". Еще один коридор - для прохода боевиков с оружием. "На этот шаг мы идем исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо", — добавил он. Информировать людей о коридорах будут листовками и СМС-сообщениями.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что РФ под видом гуманитарной операции готовит штурм Алеппо. В Кремле их опровергают.