Демократическая партия официально утвердила Клинтон кандидатом на пост президента США

Решение принято в результате голосования на съезде демократов, который проходит в Филадельфии, передает РБК со ссылкой на CNN.

Клинтон набрала 2821 голос делегатов съезда. Для победы ей достаточно было 2383 голоса.

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Это первый случай в истории США, когда кандидатом в президенты от одной из двух системообразующих политических партий утверждена женщина.

Конкуренцию Клинтон на выборах президента США, которые пройдут в ноябре, составит Дональд Трамп. Он был официально утвержден кандидатом в президенты от Республиканской партии на прошлой неделе.

Опросы общественнного мнения, проводившиеся в последние недели, говорили о преимуществе Клинтон над Трампом. Однако результаты опроса, обнародованные в минувший вторник, показали, что Трамп опережает Клинтон на 2%, уточняет Reuter