Трамп почти сравнялся по популярности с Клинтон - Reuters

Об этом пишет РБК.

Согласно данным опроса, который проводился с 18 по 22 июля, за Трампа готовы отдать свои голоса 38% опрошенных избирателей. Клинтон, в свою очередь, поддерживает 41% респондентов. Таким образом, Трамп отстает от Клинтон на 3%.

Предыдущий опрос, показавший данные на 16 июля, показывал разрыв между кандидатами на пост президента в 7% в пользу Хиллари Клинтон, а по результатам на 6 июля бывшая госсекретарь опережала Трампа почти на 13%.

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20 июля большинство делегатов на съезде Республиканской партии проголосовали за Дональда Трампа в качестве официального кандидата в президенты США. За выдвижение миллиардера высказались 1725 из 2472 делегатов съезда при необходимых 1237 голосах.

Выборы президента США состоятся 8 ноября. В конце июля Демократическая партия, лидером которой является Клинтон, на съезде выберет кандидата для выдвижения на пост главы государства. В июне кандидатуру Клинтон официально поддержал действующий президент США Барак Обама.