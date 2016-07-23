Жертвами стрелка-одиночки в Мюнхене стали 9 человек, еще 16 получили ранения - полиция

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

"Печальный результат вечера: 10 погибших, в том числе и предполагаемый преступник, 16 получили ранения", - говорится в сообщении.

По версии полиции, нападавшим оказался 18-летний выходец из Ирана с двойным гражданством. Стрелок действовал в одиночку и покончил жизнь самоубийством.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic.

Ранее было известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке. В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.