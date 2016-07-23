Стрельба в Мюнхене: обнаружен автомобиль подозреваемого
03:58, 23 июля 2016Мир
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Полиция Мюнхена обнаружили автомобиль подозреваемого стрелка.
REUTERS
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на журнал Focus.
Серую машину среднего класса уже погрузили на эвакуатор.
Полиция Мюнхена пока считает стрелка одиночкой.
Также в полиции сообщили, что на текущий момент есть информация по крайней мере о 21 пострадавшем в результате стрельбы.
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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке. В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.
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