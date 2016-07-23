Стрельба в Мюнхене: обнаружен автомобиль подозреваемого

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на журнал Focus.

Серую машину среднего класса уже погрузили на эвакуатор.

Полиция Мюнхена пока считает стрелка одиночкой.

Также в полиции сообщили, что на текущий момент есть информация по крайней мере о 21 пострадавшем в результате стрельбы.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке. В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.