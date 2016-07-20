"Политика страха" Трампа опасна для США и всего мира - Штайнмайер

10:00, 20 июля 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ставит под угрозу безопасность США и всего мира своей "политикой страха и опасности".

REUTERS

Об этом в среду заявил Reuters министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в письменном интервью.

Он отметил, что обеспокоен "неоднозначными обетами" Трампа "сделать Америку снова сильной" при одновременном снижении активности США за рубежом.

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"Это противоречиво и это заставляет меня беспокоится", - сказал Штайнмайер.

"Политика страха и изоляции принесет меньше безопасности - не больше, и будет опасной не только для Соединенных Штатов, но и для Европы и остального мира", - добавил он.

Также Штайнмайер отметил, что нынешний кризис и напряженная ситуация в мире приводят людей к соблазну искать простые ответы. Однако, по словам министра иностранных дел Германии,  задача состоит в том, чтобы найти действенные решения, которые не основываются на простых лозунгах или возведении новых барьеров.

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