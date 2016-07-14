Штайнмайер по телефону обсудил с Лавровым ситуацию на Донбассе

«14 июля по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергей Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили актуальные аспекты продвижения процесса выполнения минского «Комплекса мер», включая необходимость синхронизации шагов по политическому урегулированию конфликта на Донбассе с решением вопросов безопасности.

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«В зависимости от готовности Киева конструктивно участвовать в согласовании таких шагов будет рассмотрена возможность созыва новой министерской встречи в «нормандском формате», - подчеркнул Сергей Лавров, которая "должна быть тщательно подготовлена», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля представитель МИД Франции Ромен Надаль отметил, что дата следующей встречи в "нормандском формате" зависит от прогресса в воплощении Минских соглашений.