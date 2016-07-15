Бельгия в национальный день усилит меры безопасности

Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я хотел бы заверить всех лондонцев в том, что сегодня мы пересмотрим наши собственные меры безопасности в свете этой атаки, и я, вместе с главой столичной полиции, сделаем все возможное чтобы обеспечить безопасность горожан", – сказал он, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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Кроме этого, по заявлению бельгийских властей, они также решили принять дополнительные меры безопасности во время празднования Национального дня 21 июля, сообщает Би-би-си. По словам премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, правительство не намерено отменять праздник. Спецслужбы Бельгии пока не выявили новых угроз для страны в связи с нападением в Ницце.

Уровень антитеррористической готовности в Бельгии сохраняется на третьей ступени из четырех. Не исключено, что уровень опасности могут повысить до максимального, отметил Шарль Мишель.