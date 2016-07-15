Очевидец: мужчина из толпы помог остановить грузовик в Ницце, бросившись прямо на него

"Из толпы выскочил мужчина, который бросился прямо на грузовик, чтобы остановить его. Именно в этот момент полицейским удалось нейтрализовать террориста. Он стрелял в полицейских и в человека, который пытался остановить его, но не попал в них", - рассказал в пятницу, 15 июля, в интервью радиостанции Europe1 председатель генерального совета департамента Приморские Альпы Эрик Чотти, передает DW.

Читайте такжеЖурналист показал фото террориста из Ниццы

По словам Чотти, террориста застрелила женщина-полицейский. "Я никогда не забуду взгляда сотрудницы полиции, застрелившей этого убийцу", - сказал французский политик.

Напомним, в ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования Дня взятия Бастилии. Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией. В результате теракта погибли 84 человека, в том числе 10 детей. Среди погибших есть гражданин Украины.