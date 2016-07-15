"Я развожу мороженое": грузовик террориста ждал "удачного момента" на набережной 9 часов (карта пути террориста)
Полицейские подходили к террористу из Ниццы за несколько часов до кровавой атаки на набережной.
Согласно информации The Daily Mail, грузовик террориста был припаркован на Английской набережной Ниццы на протяжении примерно девяти часов до кровавого нападения.
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В ответ на вопросы полицейских он ответил, что доставляет мороженое. Потому правоохранители ничего не сделали для того, чтобы убрать грузовик с того места, где он ждал "удачного момента" для атаки.
Как сообщают местные СМИ, за рулем злополучной машины был профессиональный водитель, 31-летний выходец из Туниса, у которого были жена и трое детей. Он же открыл огонь по толпе и был застрелен, по предварительной информации, женщиной-полицейским.
Как правило, большие грузовики не допускают в такие места во время государственных праздников и по воскресеньям. Но для доставки часто делают исключение.
Ранее этот мужчина "засветился" в правоохранительных органах такими преступлениями, как воровство и насилие. Также сообщалось, что в машине у него был автомат, пистолет и даже граната.
Сейчас родственников водителя-террориста сейчас допрашивает полиция.
В ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования дня взятия Бастилии. Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.