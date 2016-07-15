"Я развожу мороженое": грузовик террориста ждал "удачного момента" на набережной 9 часов (карта пути террориста)

Согласно информации The Daily Mail, грузовик террориста был припаркован на Английской набережной Ниццы на протяжении примерно девяти часов до кровавого нападения.

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В ответ на вопросы полицейских он ответил, что доставляет мороженое. Потому правоохранители ничего не сделали для того, чтобы убрать грузовик с того места, где он ждал "удачного момента" для атаки.

Как сообщают местные СМИ, за рулем злополучной машины был профессиональный водитель, 31-летний выходец из Туниса, у которого были жена и трое детей. Он же открыл огонь по толпе и был застрелен, по предварительной информации, женщиной-полицейским.

Как правило, большие грузовики не допускают в такие места во время государственных праздников и по воскресеньям. Но для доставки часто делают исключение.

Ранее этот мужчина "засветился" в правоохранительных органах такими преступлениями, как воровство и насилие. Также сообщалось, что в машине у него был автомат, пистолет и даже граната.

Сейчас родственников водителя-террориста сейчас допрашивает полиция.

В ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования дня взятия Бастилии. Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.