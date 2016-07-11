Россия проводит масштабные учения ракетных войск

Около 400 единиц техники, включая автономные пусковые установки "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", отрабатывают задачи несения боевого дежурства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе боевой учебы стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения", — говорится в сообщении.

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Российским военнослужащим предстоит обнаружить, блокировать и уничтожить условных диверсантов. На этом этапе используются и новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М" с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе маневров ракетчики также отработают преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения наземных и воздушных сил противника и организацию взаимодействия с приданными подразделениями.

"Ракетчики также выполнят учебно-боевые задачи по проведению условного пуска ракет", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего до конца года в РВСН РФ пройдет более 40 штабных и около 20 командно-штабных тренировок, около десяти командно-штабных и около 50 тактических и тактико-специальных учений.