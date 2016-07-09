В Канаде пройдут учения НАТО по отработке радиационной и химической защиты

Как сообщает ТАСС, в маневрах под кодовым названием Precise Response ("Точный ответ") будут задействованы более 350 военнослужащих из 11 стран. Из каких именно государств в Канаду приедут военные, не уточняется.

В 2015 году в этих учениях были задействованы солдаты из Канады, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии и США.

Читайте такжеПакет помощи НАТО позволит перестроить систему обороны Украины - МИД

"Страны-участницы НАТО в зонах ответственности альянса должны быть готовы к реагированию на возможные потенциальные террористические угрозы путем развертывания средств РХБЗ", - отметили в Министерстве обороны Канады.

В этом году учения пройдут уже в 13-й раз.