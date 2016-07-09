В Канаде пройдут учения НАТО по отработке радиационной и химической защиты
09:36, 09 июля 2016Мир
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В канадской провинции Альберта с 11 по 29 июля пройдут учения НАТО по отработке радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В Канаде пройдут учения НАТО / nato.int
Как сообщает ТАСС, в маневрах под кодовым названием Precise Response ("Точный ответ") будут задействованы более 350 военнослужащих из 11 стран. Из каких именно государств в Канаду приедут военные, не уточняется.
В 2015 году в этих учениях были задействованы солдаты из Канады, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии и США.
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"Страны-участницы НАТО в зонах ответственности альянса должны быть готовы к реагированию на возможные потенциальные террористические угрозы путем развертывания средств РХБЗ", - отметили в Министерстве обороны Канады.
В этом году учения пройдут уже в 13-й раз.
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