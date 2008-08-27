Флагман Черноморского флота РФ нашелся в абхазских водах

Группа боевых кораблей Военно-морского флота России вошла сегодня в территориальные воды Абхазии, сообщает Газета.ру

Как сообщил журналистам вице-адмирал, командир новороссийской морской базы Сергей Меняйло, корабли выполняют задачу по поддержанию мира и стабильности в Абхазии и в ее территориальных водах.

«Мы контролируем территориальные воды Абхазии и прилегающие к ним водные пространства. Задача судов - не допустить провоза оружия. Мы несем также и гуманитарную миссию. В составе кораблей десантные, ракетные, в том числе и ракетный крейсер «Москва», - сказал вице-адмирал.

Вчера же в Генштабе России заявляли, что флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва", вышедший в понедельник из главной базы ЧФ РФ в Севастополе курсом на восточную часть Черного моря, во вторник вечером вернется в Севастополь.

"В соответствии с планом стратегический ракетный крейсер "Москва" вышел из главной базы Черноморского флота Севастополя на полигон боевой подготовки. Это плановый выход", - сказал генерал-полковник Анатолий Ноговицин на пресс-конференции.

По его словам, идет проверка систем радиотехнического вооружения и бортовых систем связи.