Ракетный крейсер "Москва" возвращается на базу в Севастополь

Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва", вышедший в понедельник из главной базы ЧФ РФ в Севастополе курсом на восточную часть Черного моря, во вторник вечером вернется в Севастополь, сообщил замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Ноговицин.

"В соответствии с планом стратегический ракетный крейсер "Москва" вышел из главной базы Черноморского флота Севастополя на полигон боевой подготовки. Это плановый выход", - сказал генерал-полковник на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, идет проверка систем радиотехнического вооружения и бортовых систем связи.

"К исходу сегодняшнего дня корабль вернется в пункт постоянной дислокации", - сказал замначальника российского Генштаба.