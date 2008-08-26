Ракетный крейсер "Москва" возвращается на базу в Севастополь
20:50, 26 августа 2008Общество
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"В соответствии с планом"
|Ракетный крейсер ”Москва”
"В соответствии с планом стратегический ракетный крейсер "Москва" вышел из главной базы Черноморского флота Севастополя на полигон боевой подготовки. Это плановый выход", - сказал генерал-полковник на пресс-конференции в РИА Новости.
По его словам, идет проверка систем радиотехнического вооружения и бортовых систем связи.
"К исходу сегодняшнего дня корабль вернется в пункт постоянной дислокации", - сказал замначальника российского Генштаба.
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