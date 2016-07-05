Россия стянет к границе с Беларусью около 10 тысяч военных и танковый полк – СМИ

Об этом сообщил источник в Генштабе РФ, передает ТАСС.

"Генштаб по согласованию с министром обороны принял окончательное решение о том, что новая Ельнинская мотострелковая дивизия наряду с Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизиями войдет в состав 1-й гвардейской танковой армии", - сказал собеседник агентства.

"Формирование дивизии в Смоленской области началось значительно позднее, чем однотипных соединений в Воронежской и Ростовской областях, поэтому завершение ее комплектования и возведения для нее объектов инфраструктуры запланировано не на декабрь текущего года, а на конец первой половины следующего года", - уточнил он.

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Источник напомнил, что численность дивизии со штабом в Ельне составит около 10 тысяч человек. По его сведениям, в состав нового соединения войдут три мотострелковых и один танковый полк, самоходный артиллерийский и зенитный ракетный полки, а также подразделения обеспечения.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжение на оккупированный Донбасс для поддержки пророссийских боевиков.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинского ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнётся на полигоне уже через несколько месяцев», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.