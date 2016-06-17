В Кремле назвали развертывание дивизии у границ Украины "суверенным правом", которое "не угрожает" соседям

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, для чего РФ разворачивает в Ростовской области дивизию на фоне обвинений об участии России в конфликте на Донбассе.

«Эти обвинения, как вы знаете, мы не воспринимаем. Мы не согласны с ними», - сказал Песков.

«Что касается развертывания там или здесь наших военных соединений – это суверенное право РФ - свободно перемещать наших военных по всей территории нашей страны. Эти перемещения никоим образом не угрожают нашим соседям», - утверждает он.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжение на оккупированный Донбасс для поддержки пророссийских боевиков.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинского ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнётся на полигоне уже через несколько месяцев», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.