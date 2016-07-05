Венгрия с сегодняшнего дня будет депортировать нелегальных мигрантов без суда

Как передает DW, по словам советника премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьердя Баконди, после того, как задержанных нелегальных мигрантов доставят обратно к границе, им укажут путь к ближайшей "транзитной зоне".

Оказавшись там, мигранты могут подать венгерским властям официальное прошение об убежище и ожидать решения.

Так называемые "транзитные зоны" находятся в приграничных районах по ту сторону забора, построенного в 2015 году, чтобы полностью перекрыть границу с Хорватией и Сербией.

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Согласно закону, принятому летом 2015 года, нелегальное пересечение венгерской границы считается уголовным преступлением. Нарушителей ожидает судебный процесс и наказание до 3 лет, а в случае повреждения пограничного забора - до 5 лет лишения свободы.

По данным Баконди, за прошедшее время судебные решения по такому виду преступлений были вынесены 4942 раза. Чаще всего мигранты приговаривались к депортации в Хорватию или Сербию, что было трудно реализовать, так как эти страны не принимают беженцев обратно.

С начала этого года границу Венгрии пересек 17351 нелегальный мигрант. За весь 2015 год их было около 391 тысячи. Из 199 тысяч поданных прошений об убежище Венгрия приняла положительное решение лишь в 264 случаях.