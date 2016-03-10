Focus: Последствия закрытия границ Словении, Хорватии и Сербии

Об этом пишет Йозеф Хауснер в статье "Последствия закрытия границ Словении, Хорватии и Сербии", опубликованной на сайте издания Focus.

"Теперь маршрут закрыт": так написано о балканском маршруте в проекте заявления саммита ЕС. Ангела Меркель была против такой формулировки. И ее вычеркнули. Но этот предполагаемый успех длился недолго. Через несколько часов, страны балканского маршрута взяли ситуацию в свои руки.

Сначала Словения объявила о том, что с полуночи больше не будет пропускать беженцев. Она хочет снова строго соблюдать правила Шенгенского соглашения и пускать в страну только людей с действительными паспортами и визами. Словения проинформировала об этой мере полицию в других странах Балканского маршрута – это повлекло за собой эффект домино. Сербское правительство, в свою очередь, сообщило, что поступит также на границе с Македонией и Болгарией. За ним последовала Хорватия и Македония, которая и без того почти не пропускала беженцев.

"Это не решает проблему, а лишь отодвигает ее"

Теперь Балканский маршрут практически закрыт. Что это означает для беженцев – и для Европы? "Закрытие границ – дешевый и простой способ", - говорит FOCUS Online исследователь миграции Йохен Ольтмер. Эффект домино его не удивил.

С точки зрения балканского государства, ситуация выглядит следующим образом: если сосед больше никого не пускает в страну, то беженцы осядут возле меня. Поэтому самым простым выходом кажется закрыть свои собственные границы, чтобы беженцы не могли попасть в страну. Так возникает цепная реакция. Но Ольтмер предупреждает о фатальных последствиях: "Это не решает проблему, а лишь отодвигает ее". И, в конце концов, беженцы все равно найдут способ приехать в Германию.

"Балканские страны наносят ущерб другим – а Греции просто не повезло"

"Закрытием границ балканские государства наносят ущерб другим", - говорит исследователь из Института изучения миграции и межкультурных исследований в Университете Оснабрюка. Это решение становится бременем, прежде всего, для Греции. Там огромное скопление мигрантов. "Греции просто не повезло, что она – первая страна в ЕС, куда прибывают беженцы", - объясняет Ольтмер.

Последствия закрытия уже становятся очевидными: до полудня в среду, количество беженцев в Греции выросло почти до 36 000. С каждым часом их становится все больше, сообщают в греческом кризисном штабе.

Ливан, Иордания, Турция: ситуация может ухудшиться

Греция теперь должна в срочном порядке обеспечить эффективный прием, чтобы справиться с наплывом беженцев, - говорит Ольтмер. Но исследователь миграции напоминает, что и другие страны вынуждены справляться с большими нагрузками в миграционном кризисе – но в ЕС об этом частично забывают. В Ливане, Иордании и Турции ожидают миллионы беженцев. Ситуация там остается напряженной – и может ухудшиться еще больше.

"Не следует ожидать, что число беженцев сократится", - говорит исследователь. Если беженцы больше не смогут приезжать в Европу и, вместо этого, вынуждены будут оставаться в Иордании, Турции и Ливане, это в конечном итоге может привести к социальным конфликтам.

В последнее время некоторые политики критиковали Турцию за то, что она выдвигает дополнительные требования за помощь ЕС в миграционном кризисе. Но это не означает, что население согласно принимать беженцев. "Даже если Турция предъявит ЕС целый список требований, там уже существует огромное сопротивление приему беженцев", - сказал Ольтмер.

Бремя для беженцев: их семьи остаются разделенными

Больше всего, конечно, от закрытия границ пострадали сами беженцы. "Мы переживаем гуманитарную катастрофу на границе в Греции. Люди были в пути – и теперь больше не могут двигаться дальше", - говорит исследователь миграции.

Некоторые семьи остаются разделенными, к примеру, отец уже в Германии, а остальные теперь застряли в Греции. "Воссоединение семьи становится чрезвычайно трудным, что не лучшим образом влияет на настроения среди беженцев здесь и там".

Беженцы быстро найдут новые маршруты – снова через Средиземное море и Лампедузу

Сейчас количество беженцев, прибывающих в Германию, сокращается, потому что заблокирован центральный путь. "Но когда будут найдены новые пути – и это произойдет довольно быстро – то будет прибывать гораздо больше беженцев", - считает Ольтмер.

По его мнению, скоро появятся другие маршруты – и беженцы снова будут пытаться попасть в Италию через Средиземное море и Лампедузу. "По сравнению с балканским маршрутом, это гораздо более долгий и опасный путь через море". Только в прошлом году в результате несчастных случаев там утонули тысячи беженцев.

Италия может стать второй Грецией

"Стоит ожидать, что Италия продолжит пропускать беженцев дальше", - говорит Ольтмер. Это означает, что через Швейцарию и Австрию они снова будут приезжать в Германию. Исследователь миграции считает, что "возможно, тогда и в этих странах появятся дискуссии о закрытии границ. В таком случае в ЕС, помимо Греции, может появиться еще одна страна, которая останется один на один с беженцами. Это Италия".

Ольтмер убежден, что "путем закрытия границ миграционный кризис не решить". Национальный или региональный подход не может служить эффективным решением такого глобального вопроса, как миграционный кризис, и всегда будет наносить ущерб другим.

По словам исследователя, Европа может лишь надеяться на то, что после успешных переговоров Турция позаботится о том, чтобы беженцы не оказывались на границах ЕС, и ситуация в кризисных странах улучшится. "Тогда эти закрытия границ станут излишними".