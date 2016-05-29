В Германии из-за удара молнии в футбольное поле пострадали 30 детей

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Berliner Zeitung. В результате инцидента пострадали 35 человек, включая 30 детей.

Уточняется, что спортивное мероприятие подходило к концу, когда начался дождь с грозой. В результате удара молнии у детей и одного взрослого были зафиксированы нарушения сердечной деятельности.

Читайте такжеУченые показали разряд молнии со скоростью 700 кадров в секунду (видео)

Одиннадцать детей и один взрослый были доставлены в больницу. Трое из пострадавших получили серьезные травмы.

Как сообщал УНИАН, во время грозы в Париже молния ударила в группу людей в парке. В результате получили травмы 11 человек, среди них 8 - дети.