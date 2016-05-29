В Германии из-за удара молнии в футбольное поле пострадали 30 детей
00:26, 29 мая 2016Мир
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В районе населенного пункта Хопштедтен в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии в футбольное поле, на котором проходила спортивная игра, ударила молния.
Молния ударила во время игры / УНИАН
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Berliner Zeitung. В результате инцидента пострадали 35 человек, включая 30 детей.
Уточняется, что спортивное мероприятие подходило к концу, когда начался дождь с грозой. В результате удара молнии у детей и одного взрослого были зафиксированы нарушения сердечной деятельности.
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Одиннадцать детей и один взрослый были доставлены в больницу. Трое из пострадавших получили серьезные травмы.
Как сообщал УНИАН, во время грозы в Париже молния ударила в группу людей в парке. В результате получили травмы 11 человек, среди них 8 - дети.
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