Премьер Турции заявил о готовности выплатить России компенсацию за сбитый Су-24

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT заявил премьер-министр страны Биналы Йылдырым, передает РБК.

По его словам, необходимо положить конец бессмысленному противостоянию.

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Турецкий премьер рассказал, что 29 или 30 июня должен состояться телефонный разговор между президентами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным по поводу урегулирования двухсторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме к президенту России Владимиру Путину выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.