В Средиземном море обнаружены "черные ящики" самолета EgyptAir

Об этом сообщают египетские следователи, передает Русская служба Би-би-си.

Накануне в Средиземном море был обнаружен речевой самописец самолета.

В ближайшее время "черные ящики" будут доставлены из Александрии в Каир, где их изучат египетские и французские следователи, а также представители Airbus.

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Эксперты говорят, что на параметрическом самописце содержится самая ценная информация для следствия по делу о крушении лайнера.

Самолет авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, в ночь на 19 мая упал в Средиземное море. На борту авиалайнера находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Все они погибли.

Официально о причинах крушения самолета до сих пор не сообщалось. Телеметрия с борта самолета указывала, что за несколько минут до трагедии сработали детекторы дыма в туалете и в приборном отсеке под пилотской кабиной.