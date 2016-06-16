В Средиземном море найдены обломки лайнера A320 авиакомпании EgyptAir - Reuters
Поисковое судно John Lethbridge обнаружило в Средиземном море местоположение основных обломков лайнера A320 авиакомпании EgyptAir.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетскую комиссию по расследованию авиакатастрофы.
По ее данным, судно зафиксировало несколько «основных местоположений обломков».
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Следователи уже получили соответствующие фотографии, сделанные поисковой командой John Lethbridge, которая теперь составит карту местоположения обломков.
После обнаружения обломков самолета поисковая группа составит карту локаций в Средиземном море, где они были обнаружены.
Пока не известно, какую именно часть самолета удалось обнаружить.
Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек,упал в Средиземное море.
По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.