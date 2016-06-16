В Средиземном море найдены обломки лайнера A320 авиакомпании EgyptAir - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетскую комиссию по расследованию авиакатастрофы.

По ее данным, судно зафиксировало несколько «основных местоположений обломков».

Читайте такжеВозможной причиной крушения A320 стал ложный сигнал о задымлении - The Wall Street Journal

Следователи уже получили соответствующие фотографии, сделанные поисковой командой John Lethbridge, которая теперь составит карту местоположения обломков.

После обнаружения обломков самолета поисковая группа составит карту локаций в Средиземном море, где они были обнаружены.

Пока не известно, какую именно часть самолета удалось обнаружить.

Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек,упал в Средиземное море.

По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.