Шпионской скандал: в Испании впервые разоблачили российского разведчика-нелегала со времен холодной войны

Об это пишет РБК.

Как стало известно изданию Politico из источников в европейских разведслужбах, почти 20 лет российский разведчик, сотрудник СВР Сергей Юрьевич Черепанов был разведчиком-нелегалом в Мадриде. Черепанов работал под именем Генри Фрита, бизнес-консультанта, представлявшего компанию, специализирующуюся на «социально-экономических исследованиях», утверждает издание.

Согласно легенде, Фрит родился в 1957 году в Эквадоре, его матерью была гражданка Эквадора, а отцом - гражданин Новой Зеландии (именно этим Черепанов объяснял испанским друзьям свой легкий акцент). Однако в реальности, по данным западных разведок, с которыми ознакомилось Politico, Черепанов родился в 1955 году в России, при этом в России у него была жена, Ольга Константиновна Черепанова, и сын. Все годы, что он провел в Испании, он работал на российскую внешнюю разведку.

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Politico отмечает, что Черепанов стал первым разведчиком-нелегалом (то есть разведчиком, живущим за рубежом под чужим именем, с вымышленной биографией), раскрытым в Европе со времен холодной войны.

По словам неназванного бывшего главы одной из европейских спецслужб, число российских шпионов с того времени, как отношения между Россией и ЕС обострились, удвоилось. Именно желанием привлечь внимание общественности к резкому увеличению шпионской активности Москвы Politico объясняет решение европейских спецслужб придать случай Черепанова огласке.

Politico поговорило с другом и бизнес-партнером Фрита-Черепанова, Карлосом Морено Родригесом, который рассказал, что встретил Фрита в Мадриде в середине 1990-х годов - их познакомил общий друг. Разрешение Фрита на работу в Испании истекло, и, чтобы Фрит смог остаться в стране, Морено согласился помочь ему зарегистрировать консалтинговую компанию Frimor Consultores, получившую название по первым буквам фамилий бизнес-партнеров.

По ходу своей работы во Frimor Consultores Фрит очень часто отлучался в «зарубежные деловые поездки», рассказывает Морено. Бизнес не приносил много дохода - по словам Морено, Фриту даже приходилось вкладывать свои деньги, которые он хранил в банке Santander. Иногда Фрит просил Морено о помощи, например о том, чтобы он достал ему «аналитические или брокерские доклады о газопроводах в Восточной Европе».

28 июня 2010 года, на следующий день после того, как ФБР арестовало десять российских разведчиков-нелегалов в США (включая Андрея Безрукова и Анну Чапман), Фриту-Черепанову позвонил сотрудник британской разведки, который попытался его завербовать, свидетельствует расшифровка их телефонного разговора, с которой ознакомилось Politico. «Ваша жизнь в моих руках. Вы в очень сложной ситуации, если мы не поговорим сейчас, думаю, у вас будут большие проблемы в Испании», - заявил Фриту сотрудник британской разведки. Он рассказал Фриту, что он знает о том, что тот работает на Россию, однако Фрит в ответ все отрицал. Собеседник Фрита угрожал тем, что к нему придут «полиция, власти, и вся его жизнь превратится в руины». На следующий день Фрит попросил Алехандро Валдезате Санчеса, сына пожилой женщины, с которой он жил в Испании, отвезти его в аэропорт Мадрида, после чего пропал.

Источники в европейских спецслужбах утверждают, что Черепанов был раскрыт благодаря той же информации, которая помогла раскрыть десять разведчиков-нелегалов в США летом 2010 года. В России в связи с делом о раскрытии разведчиков-нелегалов на 25 лет был заочно осужден полковник Службы внешней разведки Александр Потеев, который еще в 2010 году выехал из России в США. Потеев был признан виновным в государственной измене и дезертирстве.

Собеседники Politico утверждают, что спецслужбы занимались делом Фрита-Черепанова более года. Выяснилось, что имя Генри Фрит в действительности было именем скончавшегося в 1937 году новозеландского мальчика - его выбрал для агента сотрудник посольства России в Новой Зеландии. Связь с Москвой Фрит держал через третьих агентов, с которыми встречался за рубежом, как правило в близких к Испании странах. Свои отчеты для Москвы он писал на специально защищенном ноутбуке и хранил на специальной флеш-карте.

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Масштаб ущерба, который агентурная работа Черепанова могла принести безопасности западных государств, остается неясным, отмечает Politico.

Осведомленный источник Politico утверждает, что в Европе работают от десяти до 15 разведчиков-нелегалов, которые выдают себя за французов, британцев, немцев, итальянцев. «Однако точного их числа, конечно, мы не знаем», - заключил собеседник издания.