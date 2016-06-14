Свидетель о поведении стрелка из Орландо во время теракта: единственный звук, который он издавал, был смех

16:16, 14 июня 2016
Мир
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Напавший на гей-клуб в Орландо Омар Матин смеялся, когда стрелял в людей.

REUTERS

Об этом рассказал телеканалу CNN один из выживших Норман Касиано, сообщает РИА Новости.

Касиано рассказал, что он и еще десятки посетителей клуба укрылись от стрелка в туалетной кабинке.

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"Он не говорил. Единственный звук, который он издавал, был смех", — сказал Касиано, отметив, что так звучит "чистое зло".

Как сообщал УНИАН, число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит.

Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.

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