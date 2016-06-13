Кровавый теракт в Орландо: Власти уточнили количество жертв
16:19, 13 июня 2016Мир
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Число погибших при теракте в Орландо включает ликвидированного подозреваемого, уточнили в понедельник власти американского штата на пресс-конференции.
REUTERS
По словам представителя штата Дэнни Бэнкса, число жертв составило 49, из них 48 опознаны, сообщает РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых.
По числу жертв, происшедшее в Орландо, - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.
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