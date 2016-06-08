Крупнейшие за несколько лет перестановки в ФСБ: Путин уволил главу одного из ключевых подразделений

Вслед за главой "банковского" управления своего поста лишится его шеф, руководитель Службы экономической безопасности Юрий Яковлев. Повод — дело о контрабанде, передает РБК.

Президент РФ Владимир Путин назначит нового главу Службы экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), одного из ключевых подразделений в спецслужбе, рассказал изданию источник, близкий к руководству ФСБ.

Эту информацию подтвердил собеседник изданияи в СЭБ ФСБ. По его словам, о кадровых перестановках "будет объявлено в ближайшие дни". Нынешний руководитель СЭБ ФСБ Юрий Яковлев уходит на пенсию, отмечают источники.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему о грядущих кадровых перестановках "пока ничего неизвестно".

Служба экономической безопасности является одним из ключевых подразделений в ФСБ, объясняет РБК генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. По его словам, в СССР в условиях противостояния с Западом главную роль играли сотрудники, занимавшиеся непосредственно контрразведкой, однако в последние годы значение СЭБ заметно возросло.

Официально структура СЭБ ФСБ не раскрывается. В Службу экономической безопасности входят семь управлений: по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы (управление "К"), предприятий промышленности, транспорта, МВД, МЧС, Минюста, по борьбе с контрабандой и наркоторговлей, организационно-аналитическое управление и административная служба.

Как объясняет собеседник издания, близкий к руководству спецслужбы, на отставке Яковлева сказалось то, что он был непосредственным начальником главы управления "К" СЭБ ФСБ Виктора Воронина, который написал рапорт об увольнении в связи с уголовным делом о контрабанде​.

Напомним, в начале мая российский президент Владимир Путин подписал указы о кадровых перестановках в ряде федеральных органов РФ. В частности, от своих должностей были освобождены первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев и заместитель председателя СК РФ Юрий Нырков.