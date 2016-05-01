Кадровые перестановки в РФ: Путин уволил семерых силовиков и "замминистра" по Крыму

Российский президент Владимир Путин подписал указы о кадровых перестановках в ряде федеральных органов РФ. Об этом со ссылкой на портал правовой информации РФ пишет "ТАСС".

Читайте такжеСенцов и Кольченко заполнили документы на экстрадицию - журналист

В частности, от своих должностей освобождены первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев и заместитель председателя СК РФ Юрий Нырков.

Уволены также Южный транспортный прокурор РФ Сергей Дмитриев, начальник Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Аркадий Иванов, заместитель министра внутренних дел по "Республике Крым" Дмитрий Неклюдов, начальник Главного управления МЧС РФ по Республике Хакасия Александр Некрасов, начальник Управления ФСИН по Москве Игорь Клименов, начальник Главного управления ФСИН РФ по Свердловской области Сергей Худорожков.

Кроме того, тем же указом Путин назначил на 5-летний срок Александра Клауса руководителем Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, Петра Крупеню - руководителем СУ СК РФ по Курганской области, Валерия Самодайкина руководителем СУ СК РФ по Самарской области, Александра Старикова руководителем СУ СК РФ по Республике Алтай.

Также отмечается, что Владимир Путин назначил руководителей силовых структур. В частности, Игорь Краснов назначен заместителем председателя СК РФ, а Лев Гуру - старшим следователем по особо важным делам при председателе СК РФ.

Читайте такжеСуд аннексированного Крыма продлил арест замглавы Меджлиса Чийгоза