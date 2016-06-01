Первый с 2012 года гуманитарный конвой прибыл в город Дарайя под Дамаском

Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК), сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Прибытие конвоя 1 июня стало первым с 2012 года доставкой гуманитарной помощи в осажденную Дарайю. В организации добавили, что организовали гуманитарную акцию ООН и Сирийский арабский Красный Полумесяц.

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В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердили факт прибытия конвоя и уточнили, что он доставил медикаменты, вакцины, "пищевые товары" и детское питание. В соседний город - Муадамият-аш-Шам - были доставлены продуктовые наборы.

В то же время по данным некоторых СМИ, которые ссылаются на местный совет и местного активиста сообщили, что среди гуманитарных грузов, доставленных в Дарайю, продуктов питания не было. Населенный пункт, в котором проживают 8000 человек, контролируется оппозицией и находится в осаде правительственных сил режима Башара Асада.