ООН в Сирии планирует доставлять гуманитарную помощь воздушным путем

Об этом в четверг, 18 февраля, заявил представитель ООН Ян Эгеланд, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Агентства ООН не имеют доступа к территориям, удерживаемых "Исламским государством", где стремительно ухудшаются условия жизни. Дефицит продовольствия испытывают и 200 тысяч жителей Дейр-эз-Зора. По словам Эгеланда, Всемирная продовольственная программа ООН имеет "конкретный план" воздушной доставки продовольствия в город уже в ближайшие дни.

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Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура 18 февраля заявил репортерам в Дамаске, что ООН хочет "проработать" идею доставки по воздуху гуманитарной помощи сирийцам и в другие регионы страны.

"Идея сброса помощи с воздуха в Дейр-эз-Зоре является очень конкретным предложением, которое мы хотим обработать. Но эта идея может быть применена не только там, но и на востоке провинции Алеппо (...) и многих других местах, где люди нуждаются в помощи", - сказал де Мистура.

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