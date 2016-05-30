Бывший президент Чада приговорен к пожизненному заключению

Суд признал его виновным в изнасилованиях, обращении женщин в сексуальное рабство и заказе убийств во время правления страной с 1982 по 1990 год, передает Би-би-си. Потерпевшие и члены семей погибших приветствовали приговор, многие после оглашения приговора обнимались в зале суда.

Читайте такжеВ Чаде запретили носить паранджу - опасаются смертников

В ходе судебного процесса Хабре, получивший прозвище "африканский Пиночет", отказывался признать легитимность суда, а также отрицал, что по его приказу были убиты 40 тыс. человек.

В 2013 году Хабре арестовали в Сенегале, куда он бежал после государственного переворота в 1990 году.

До этого экс-президент Чада пользовался покровительством сенегальского правительства, однако в результате давления международного сообщества впрошлом году Сенегал все же начал судебный процесс.

Суд Чада ранее заочно вынес бывшему президенту смертный приговор за угрозу конституционному строю страны.