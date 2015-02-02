Авиация Чада нанесла удары по позициям "Боко харам"

По словам очевидцев, самолеты и вертолеты ВВС Чада бомбили и обстреливали из пушек цели в районе города Гамбору на нигерийской стороне границы с Камеруном, передает Би-би-си.

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Чад направил свои войска на север Камеруна в январе и выбил оттуда боевиков "Боко харам", однако не стал продвигаться вглубь нигерийской территории.

Части вооруженных сил Чада, как сообщается, с воскресенья сосредотачиваются в районе пограничного камерунского города Фотокола.