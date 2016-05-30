Мигрантам в США достается больше помощи, чем ветеранам - Трамп

Об этом заявил вероятный кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы не позволим, чтобы так дальше продолжалось", - сказал он во время мотозаезда Rolling Thunder в Вашингтоне. Мероприятие было посвящено памяти узников войны и пропавших без вести.

Читайте такжеТрамп обещает отменить парижское соглашение по климату

Несмотря на противоречивое отношение к Трампу среди ветеранов, многие собравшиеся приветствовали это его заявление.

Впрочем, в подтверждение своих слов бизнесмен ничего не привел.

Ранее УНИАН сообщал, что претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.