Трамп набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США
20:39, 26 мая 2016Мир
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Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.
REUTERS
По последним данным, Трампа поддерживают 1238 делегатов, - на одного больше, чем требуется для выдвижения. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
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Выборы президента США запланированы на 8 ноября 2016 года.
Как известно, для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на выборах президента всего необходимо набрать 1237 голосов.
Напомним, Национальная конвенция республиканцев, на которой делегаты изберут единого кандидата, состоится 18-21 июля, Демократическая партия проведет ее 25-28 июля. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.
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