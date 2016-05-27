В ЮАР принят закон об экспроприации земли у белых фермеров

Закон предусматривает принудительный выкуп земель у белых владельцев с передачей их чернокожему населению, передает Би-би-си. В настоящее время, спустя два десятилетия после падения режима апартеида, немалая часть земли в ЮАР по-прежнему принадлежит белым.

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Правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) заявила, что с несправедливостью, установившейся в период режима апартеида, когда белому меньшинству принадлежали почти все земли, необходимо наконец покончить.

В партии считают закон об экспроприации земли самым важным решением со времен падения апартеида. Правящая партия надеется, что принятие закона поможет ускорить проведение земельной реформы и обеспечит равный доступ населения к земельным ресурсам.

Законопроект предполагает выплату компенсации за экспроприированные земли. Законопроект должен подписать президент страны Джейкоб Зума. Предположительно, президент подпишет документ через несколько недель или месяцев.

Против законопроекта выступил оппозиционный Демократический альянс.

Согласно закону о земле 1913 года, у чернокожего коренного населения оставалось только 13% земель. За 22 года, прошедшие после падения режима апартеида, у белого населения было экспроприировано 10% земель.

По словам корреспондентов, принятие закона не должно повлечь за собой насильственный отъем земель у белых фермеров, сопровождающийся подчас кровопролитными столкновениями, подобно тому, как это происходило в соседнем Зимбабве.

Джейкоб Зума и АНК заявляли, что перераспределение прав собственности на землю должно проходить в рамках закона.