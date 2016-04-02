Президент ЮАР опровергает обвинения в умышленной растрате средств госбюджета

С соответствующим заявлением глава южноафриканского государства выступил в пятницу, 1 апреля, по национальному телевидению, передает Deutsche Welle.

"Я не действовал недобросовестно и лично не знал о каких-либо нарушениях", - заверил Джейкоб Зума.

Впрочем, он признал, что "многие вопросы можно было бы решить иначе" и извинился от имени себя и правительства. Он также пообещал вернуть в госбюджет часть средств, потраченных на ремонтные и строительные работы на его вилле.

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Как отмечает агентство dpa, многие граждане ЮАР были разочарованы выступлением президента, ведь они ожидали от него объявление об отставке.

Ранее УНИАН сообщал, что конституционный суд Южноафриканской республики (ЮАР) обязал президента страны Джейкоба Зуму частично возместить средства, потраченные из государственного бюджета на ремонт его виллы.