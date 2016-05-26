В Великобритании законодательно запретили курительные смеси
В Великобритании вступил в силу запрет на так называемые "легальные наркотики", в первую очередь на курительные смеси и "веселящий газ".
Законы, делающие уголовно наказуемым изготовление и распространение подобных веществ, вступили в силу в ночь на четверг, передает Би-би-си.
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Запрет распространяется на спайсы, веселящий газ, сальвию дивинорум, и мефедрон. Спайс и мефедрон позиционируются как синтетические аналоги запрещенных наркотиков - МДМА и марихуаны.
Веселящий газ или закись азота и растение сальвия дивинорум - более легкие вещества, однако они тоже попали под запрет.
В прошлом году в Великобритании произошло около 100 смертей, связанных с "легальными наркотиками". В соответствии с новым законом их распространение будет наказываться сроком до 7 лет лишения свободы.
Многие наблюдатели считают, что запрет не решит проблему. За годы легальных продаж спайсов в магазинах, у торговцев смесями сформировались базы клиентов, которым они скорее всего продолжат продавать смеси.
Эксперты опасаются, что вся торговля просто будет вестись по нелегальным каналам - на улицах и через интернет.