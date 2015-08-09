В Берлине прошла многотысячная демонстрация за легализацию марихуаны

Участники так называемого "конопляного парада" прошли от центрального вокзала мимо министерства здравоохранения и Берлинского собора до Бранденбургских ворот.

Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle.

Около 8 тысяч человек, по оценкам полиции, вышли в субботу, 8 августа, на улицы Берлина, выступая за легализацию употребления марихуаны.

19-я ежегодная демонстрация против запрета марихуаны происходила при поддержке партии Зеленых, которая давно выступает за либерализацию рекреационной марихуаны.

На мероприятии присутствовала Моника Херрманн - представительница партии и глава района Фридрихсгайн-Кройцберг Берлина. Она в июне подала запрос на запуск пилотного проекта по контролируемой государством продаже марихуаны в ее районе зарегистрированным потребителям.

Шествие завершилось митингом у Бранденбургских ворот и потреблением продуктов из конопли. Некоторые участники уже во время "парада" употребляли марихуану, догадаться об этом можно было по характерному запаху, отмечается в сообщении. Однако, по данным полиции, серьезных инцидентов зарегистрировано не было.

Читайте такжеКулинарные уроки и "каннабис-йога": в США откроется летний лагерь для любителей марихуаны

В Германии, за исключением редких случаев медицинского применения, марихуана - под запретом. Правительство ФРГ тратит более 1 миллиарда евро в год для обеспечения соблюдения запрета.