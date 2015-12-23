Колумбия легализовала марихуану - BBC

По словам президента, решение о легализации марихуаны в терапевтических целях поможет колумбийской медицине эффективнее бороться с различными заболеваниями, передает BBC Украина.

Как заверил глава государства, решение властей о легализации марихуаны не противоречит международным обязательствам по контролю за оборотом наркотиков, которые ранее взяла на себя Колумбия.

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Колумбия последней в Латинской Америке приняла решение о легализации марихуаны. Власти Мексики ранее разрешили использование малых доз марихуаны в рекреационных целях.

В Уругвае можно получить лицензию для коммерческого производства марихуаны. Уругвай легализовал производство и продажу марихуаны два года назад.