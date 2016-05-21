Спецслужбы Перу убили лидера боевиков-маоистов

08:54, 21 мая 2016
Мир
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В Перу один из лидеров маоистской организации "Сияющий путь" убит в перестрелке между боевиками и сотрудниками служб безопасности.

Многолетний конфликт между боевиками и перуанскими властями унес жизни около 70 тысяч человек

По данным властей, убитого звали Алехандро Ауки Лопес или "товарищ Алехандро". Перуанские спецслужбы охотились за ним более восьми лет, передает Русская служба Би-би-си.

Лопес считался правой рукой Алехандро Борда, известного как "товарищ Алипио", который был убит полицейскими в 2013 году.

Группировка "Сияющий путь" (Sendero Luminoso) была основана в 1960 году как ответвление от Коммунистической партии Перу. В начале 1980-х годов она перешла к вооруженной партизанской борьбе.

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Многолетний конфликт между боевиками и перуанскими властями унес жизни около 70 тысяч человек, несколько лидеров группировки были арестованы или убиты.

К настоящему моменту "Сияющий путь" разбился на небольшие отряды, контролирующие, в основном, торговлю наркотиками.

Тем не менее боевики-маоисты периодически демонстрируют способность к вооруженному сопротивлению, совершая нападения на военных и полицейских.

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