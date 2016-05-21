Спецслужбы Перу убили лидера боевиков-маоистов

По данным властей, убитого звали Алехандро Ауки Лопес или "товарищ Алехандро". Перуанские спецслужбы охотились за ним более восьми лет, передает Русская служба Би-би-си.

Лопес считался правой рукой Алехандро Борда, известного как "товарищ Алипио", который был убит полицейскими в 2013 году.

Группировка "Сияющий путь" (Sendero Luminoso) была основана в 1960 году как ответвление от Коммунистической партии Перу. В начале 1980-х годов она перешла к вооруженной партизанской борьбе.

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Многолетний конфликт между боевиками и перуанскими властями унес жизни около 70 тысяч человек, несколько лидеров группировки были арестованы или убиты.

К настоящему моменту "Сияющий путь" разбился на небольшие отряды, контролирующие, в основном, торговлю наркотиками.

Тем не менее боевики-маоисты периодически демонстрируют способность к вооруженному сопротивлению, совершая нападения на военных и полицейских.