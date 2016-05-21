Мексика готова экстрадировать наркобарона-миллиардера в США
00:47, 21 мая 2016Мир
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Мексика согласовала экстрадицию в США наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как "Коротышка" или "Эль Чапо".
REUTERS
Об этом сообщила в пятницу, 20 мая, министр иностранных дел страны Клаудия Руис Массьеу Салинас, передает Deutsche Welle
По ее словам, решение было принято после того, как США предоставили гарантии мексиканской стороне, что в отношении Гусмана не будет применена смертная казнь, сообщает агентство Reuters.
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В соответствии с мексиканским законодательством, Гусман может обжаловать это решение и таким образом отложить экстрадицию на несколько недель или месяцев.
Ранее УНИАН сообщал, что мексиканская власть готова удовлетворить запрос США на экстрадицию главы наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка".
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