Германия признала Марокко, Алжир и Тунис безопасными странами происхождения

Целью закона, проголосованного преимущественно депутатами коалиции, является упрощение процедуры возвращения искателей убежища из этих трех стран на их родину, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters.

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Как заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в ходе обсуждения законопроекта, большинство мигрантов, прибывающих из Марокко, Алжира и Туниса в Германию, не подвергались преследованиям в своих странах, и поэтому, соответственно, не имеют оснований для получения статуса беженца. За период с января до марта этого года только 0,7% соискателей убежища из этих стран получили этот статус в Германии.

В то же время политическая оппозиция, а также ряд общественных организаций выступали против признания Алжира, Туниса и Марокко безопасными странами. "Государства, в которых применяются пытки, попираются и нарушаются права человека, не являются безопасными странами", - заявили в Pro Asyl, организации, которая занимается беженцами.

Как сообщал УНИАН, в феврале Бундестаг принял более жесткие законы в отношении мигрантов. Новый пакет ускорил процедуру рассмотрения заявок на убежище и выдворение лиц, которые получили отказ.