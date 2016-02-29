Меркель заявила об отсутствии "плана Б" для решения кризиса с беженцами

Об этом Меркель заявила в воскресенье, 28 февраля, в ток-шоу журналистки Анне Вилль (Anne Will) на телеканале ARD, передает dw.com.

"Мой первейший долг состоит в том, чтобы Европа нашла общий путь", - сказала она.

По мнению канцлера, закрытие Македонией границы с Грецией контрпродуктивно. "Это как раз то, чего я боюсь - если один определяет свои границы, другой вынужден страдать. Это не моя Европа", - подчеркнула Меркель.

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Она пообещала Греции дополнительную помощь, поскольку "эту страну мы сейчас не можем бросить в беде". Особое значение глава германского правительства придает запланированному на 7 марта саммиту ЕС с участием Турции, от переговоров с которой во многом зависит решение проблемы беженцев.

На вопрос журналистки, есть ли у канцлера "план Б", например закрытие границ Германии, Ангела Меркель ответила: "Нет, у меня его нет". Канцлер с большим оптимизмом рассчитывает на совместное европейское решение. По ее мнению, сейчас не время думать об альтернативах.

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Меркель уверена, что протесты против размещения беженцев в некоторых районах Германии, перерастающие порой в открытые проявления ненависти и даже насилия, не приведут к развитию опасной для демократии ситуации, как это было в Веймарской республике. Тем не менее, она готова к дискуссии с теми, кто не согласен с выбранным курсом. "Я занимаюсь политикой для всех людей", - подчеркнула Ангела Меркель.