СМИ: Военный корабль Британии обстрелял испанский патрульный катер

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Daily Mail.

Уточняется, что на такой шаг британский корабль был вынужден пойти в связи с тем, что испанское судно мешало пришвартоваться атомной подводной лодке США.

Испанский катер Rio Cedena два раза пресекал попытки стратегической подлодки Florida, оснащенной баллистическими ракетами, пришвартоваться у причала. Военный корабль Sabre Королевского флота Великобритании решил вмешаться и с помощью ракетницы вынудил испанское судно удалиться.

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Отмечается, что инцидент произошел в середине апреля, но публичную огласку получил только сейчас.

В конце марта сообщалось, что одиннадцать депутатов Европарламента требуют проверить законность заходов кораблей ВМФ России в испанский порт Сеута.