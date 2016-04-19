ИГИЛ планирует теракты на европейских пляжах – немецкие СМИ

Как сообщает Die Welt со ссылкой на газету Bild, террористы намерены маскироваться под уличных торговцев на пляжах, а потом нападать на отдыхающих с применение автоматов и взрывчатки.

По данным немецких СМИ, власти Германии получили данные о таких планах террористов от итальянских спецслужб.

Итальянские источники, получившие свои сведения из Африки, называли даже конкретные страны, которые могут подвергнуться подобным атакам ИГИЛ - в том числе прибрежные регионы Испании, Италии и юг Франции.

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По данным Bild, вероятными исполнителями терактов на пляжах могут стать боевики из Сенегала и сторонники нигерийской террористической группировки "Боко Харам", в прошлом году присоединившейся к ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года двое боевиков открыли стрельбу по туристам на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе. В результате атаки погибли 38 человек.

Отметим, что с осени прошлого года в Европе заметно возросла угроза терактов. Наиболее крупные серии террористических атак были совершены в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе.