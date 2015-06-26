Власти Туниса назвали терактом массовое убийство туристов в Сусе
17:39, 26 июня 2015Мир
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Власти назвали террористической атакой стрельбу у отеля на курорте Туниса, в результате которой, по последним данным, погибли 30 человек.
На убитом боевике власти обнаружили прикрепленное взрывное устройство / Фотография: twitter
Двое боевиков открыли стрельбу по туристам на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе. Один из нападавших был убит, второго разыскивают армия и полиция. На убитом боевике власти обнаружили прикрепленное взрывное устройство. По последним данным, в результате атаки погибли 30 человек, среди них граждане Великобритании и Германии.
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В МВД Туниса стрельбу у отеля назвали террористической атакой.
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